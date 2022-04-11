Во Львов прибыли французские жандармы, которые будут расследовать военные преступления российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским коллегам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция - первая, кто оказывает такую помощь. Завтра они будут на работе", — сообщил он.

Напомним, что расследовать преступления в Ирпене, Буче и Гостомеле вместе с украинцами будут и европейские следователи.

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