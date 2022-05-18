Адвокат российского оккупанта Вадима Шишимарина, которого судят за убийство мирного жителя, планирует добиваться оправдательного приговора в украинском суде.

О своем намерении добиваться оправдания адвокат Виктор Овсянников заявил корреспонденту BBC в интервью.

"Линию защиты не раскрою, чтобы не давать козырей прокурорам, - также сказал он. - Озвучу позицию в дебатах".

Ранее в ходе судебного заседания сегодня Овсянников сказал, что будет добиваться переквалификации обвинения российского сержанта на более мягкую статью. Сейчас Вадиму Шишимарина предъявлено обвинение по статье "Нарушение законов войны", и это первое дело о военном преступлении с начала войны.

Сам Шишимарин заявил в суде, что он полностью признает вину. Следующее заседание состоится 19 мая в 12.00.

По данным следствия, этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, они с сослуживцами заметили безоружного мужчину, который говорил по телефону, и застрелили его.

Первое судебное заседание состоялось 13 мая, но его перенесли для того, чтобы больше поработать с уликами.