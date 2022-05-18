Российский военный Вадим Шишимарин на суде в Соломенском районном суде Киева полностью признал вину в убийстве мирного жителя Сумщины.

Это произошло на судебном процессе по военным преступлениям оккупантов, первое полноценное заседание которого транслировалось на YouTube.

Россиянин полностью признал вину и подтвердил, что готов дать показания по делу. Заседание по этому делу продлится завтра.

Напомним, что 11 мая в суд направлен обвинительный акт в отношении российского военного, сержанта-"кантемировца" Вадима Шишимарина убийство мирного жителя в Сумской области. Преступнику грозит минимум 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, они с сослуживцами заметили безоружного мужчину, который говорил по телефону, и застрелили его.

Первое судебное заседание состоялось 13 мая, но его перенесли для того, чтобы больше поработать с уликами.