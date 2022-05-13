Судебное заседание над российским военным Вадимом Шишимариным, которого обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, перенесли на 18 мая.

Соломенский районный суд Киева сослался на занятость и дополнительный сбор улик по данному делу.

Напомним, слушания по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина должны были пройти сегодня. Его обвиняют в том, что, когда он воевал в Сумской области, убил безоружного 62-летнего жителя в селе Чупаховка.

По данным генерального прокурора Ирины Венедиктовой, мужчина вел по обочине дороги велосипед. Российский солдат совершил несколько прицельных выстрелов в голову пенсионера. Мужчина скончался на месте в нескольких десятках метров от своего дома.

Это первое с начала вторжения России уголовное дело о военных преступлениях. Российскому военному грозит от десяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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О ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.