В пятницу, 13 мая, идет уже 79-й день войны Украины с Россией.

В Донецкой области обстрелам подвергается Лиман. Противник наступает на Славянск и Северодонецк. Идут боевые действия вокруг Бахмута, под Авдеевкой.

Продолжается штурм "Азовстали". В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных оттуда.

Вчера также были мощные обстрелы по регионам, где нет линии фронта. Более десятка ракет выпустили по НПЗ в Кременчуге. Обстреляли Новгород-Северский в Черниговской области. "Прилеты" были в Запорожье и Карловке (на пути от Полтавы в Красноград).

О том, как прошел вчерашний день, читайте в итогах за 12 мая.

Ниже хроника сегодняшнего дня - главные новости коротко, сводка Генштаба, ситуация в городах и на дипломатическом фронте, материал обновляется.

13 мая

09:14 Конституция не запрещает принимать в состав России регионы других государств, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов.

Так он прокомментировал инициативу назначенных оккупантами "властей" Херсонской области стать субъектом РФ.

Он расписал "юридический механизм", по которому Москва может в теории аннексировать новую часть украинской территории.

"Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть", - сообщил Бессарабов.

По его словам, для этого нужно составить международный договор и внести его на ратификацию в Госдуму.

Перед внесением в парламент договор должен утвердить конституционный суд РФ.

Вместе с договором на ратификацию Думой вносится еще один документ - проект федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта.

В общем, в России уже подготовились к возможным территориальным приобретениям в Украине.

09:00 Сравнение военных карт за 10 и 12 мая - что изменилось.

В районе Северодонецка видно, что российские войска немного отошли от Белогоровки, вокруг которой продолжаются бои. Также заметно, что пошло наступление противника на север от Попасной - в сторону Камышевахи.

Глобально все это - попытки отрезать северодонецкую группировку ВСУ. Автор карт - Институт изучения войны - полагает, что сейчас все усилия РФ бросила именно на это "малое" окружение, отказавшись пока от большого - через Изюм на Славянск.

Существенных подвижек контрнаступления под Харьковом, судя по картам, не прослеживается. "Ни российские, ни украинские силы не совершали никаких подтвержденных наступлений в северной части Харьковской области за последние 24 часа", - говорится в заявлении "Института".

При этом эксперты уточняют, что РФ обстреливает украинские позиции в Русских Тишках и Питомнике, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

08:42 Утренняя сводка от британской разведки:

1. Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

2. Первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в зоне ООС, чтобы отрезать от подкреплений с запада.

3. Украинские силы предотвратили попытку форсирования Северского Донца к западу от Северодонецка (речь о Белогоровке).

При форсировании Россия потеряла бронетехнику и понтонную переправу.

4. Российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе.

Отметим, что вчера россияне заняли село Воеводовка к северу от Северодонецка (в сводке британской разведки это не упомянуто).

08:38 "МВД" Приднестровья сообщает о двух попытках поджога сегодня утром.

В 4:15 возле нефтебазы одного из предприятий из автомобиля на иностранных номерах вышел мужчина, кинул зажигательную смесь и скрылся. Загорелась трава, огонь быстро потушили.

Через 30 минут в военкомат прилетело 2 бутылки с зажигательной смесью. Огонь тоже потушили.

В общем, неспокойной остается ситуация в этом регионе, хотя в Кишиневе и Тирасполе говорят, что ситуация контролируемая.

08:30 На подступах к Северодонецку взорван большой автомобильный мост через реку Боровая. Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Кто его взорвал - чиновник не уточняет.

Отметим, что мост находился в двух километрах к югу от Воеводовки, которую вчера захватили россияне. От этого села они могут наступать на Северодонецк.

То есть подрыв сооружения объективно замедляет продвижение противника.

К слову, этот мост уже один раз взрывали летом 2014 года, но потом отстроили за 50 миллионов гривен. Пока моста не было, местные жители пользовались понтонной переправой.

08:08 Институт изучения войны (США) подводит итоги по Украине за минувшие сутки.

1. Российские войска немного продвинулись на севере от Северодонецка и, вероятно, захватили Рубежное и Воеводовку.

2. Российские силы вели интенсивный огонь по украинским позициям на севере Харькова, чтобы остановить продолжающееся украинское контрнаступление.

При этом концентрация артиллерии ВСУ в районе контрнаступления отвлекла российские огневые усилия от Харькова - РФ занялась подавлением украинских пушек.

В то же время Харьков остается в пределах досягаемости российской артиллерии, считают в Институте.

3. Российские силы укрепляют свои позиции на острове Змеиный, чтобы заблокировать украинские морские коммуникации и возможности в северо-западной части Черного моря на подступах к Одессе.

08:07 С начала вторжения Россия выпустила более 2100 ракет. Об этом заявил полпред Украины в ООН Сергей Кислица.

08:06 Похоже, на Закарпатье бизнес более-менее уверен в завтрашнем дне.

Завод по сборке автомобилей Škoda в селе Соломоново под Ужгородом возобновляет свою работу, сообщили 12 мая на предприятии.

08:05 Возвращаясь к вопросу острова Змеиный.

Вчера, по словам Арестовича, противник пытался завезти туда зенитно-ракетный комплекс С-300.

В эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов рассказал, что это позволило бы россиянам контролировать "большую часть Одесской области, всю акваторию Черного моря и подходы к нашим портам".

"Они получат тот "зонтик", который потеряли в лице крейсера "Москва" - я имею в виду "зонтик" прикрытия с неба. И тогда эскадра может попытаться высадить десант либо через лиман непосредственно к Молдове, либо через Бессарабию. Поэтому остров так важен", - говорит Жданов.

08:04 ТРЦ Retroville, который разбомбили 20 марта в Киеве, возобновит свою работу в августе, заявил застройщик Stolitsa Group.

"Три четверти площадей Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", - сообщается на сайте компании.

08:03 А вот еще одно спутниковое фото - военного аэродрома в Мелитополе. Оно сделано вчера, 12 мая.

Эксперты компании BlackSky, которая сделала снимок, говорят, что на аэродроме появились шесть новых вертолетов (7 мая там был только один).

Аэродром в Мелитополе стратегически важен - он недосягаем для ВСУ и с него российская армия "работает" на широком театре от Донбасса до Херсона.

08:02 CNN публикует спутниковые снимки боев на острове Змеиный.

На первом из них - подбитый еще на прошлой неделе Украиной российский десантный катер "Серна", как утверждают журналисты.

Отчетливо видно, что судно затонуло, а рядом находится еще один катер того же типа. Как сообщается, он уклонился от атаки.

Также на снимке видна баржа с подъемным краном.

08:01 Генштаб публикует утреннюю сводку с фронтов. Ключевые моменты:

Противник укрепляется в районе села Веселое к северо-востоку от Харькова, куда наступают ВСУ. Противник пытается окончательно захватить Рубежное, а также закрепиться в районе Александровки под Лиманом. В районе Попасной шло наступление на Камышеваху и Орехово. В Мариуполе, учитывая эвакуацию местных жителей, следует ожидать усиления атак на "Азовсталь".

08:00 Арестович подтвердил удар по российскому кораблю обеспечения "Всеволод Бобров".

По его данным, корабль пытался доставить систему ПВО на остров Змеиный.

Арестович добавил, что "Всеволод Бобров" не затонул, но имеет повреждения.

Это корабль Северного флота РФ, спущенный на воду в 2013 году. Он в том числе может перевозить грузы в арктических широтах.