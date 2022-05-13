Арестович назвал три главных направления наступления российских войск. Видео
Российские войска планируют наступление на нескольких направлениях.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".
Арестович назвал основные направления планируемого наступления:
- Один вариант наступления - от Попасной (Луганская область), где "поднакопили российские войска силы", который пойдут или на запад, или на север.
- Второй - в районе Авдеевки (западнее Донецка): "Сегодня было 3 штурма. Они там подсконцентрировались и хотят пробить".
- Третий - на Запорожском направлении, куда прибыла танковая батальонно-тактическая группа.
Ранее мы писали, что Арестович анонсировал контрнаступление Украины, как только Киев получит тяжелое вооружение.
Также "Страна" сообщала, что министр обороны Резников объявил о переходе войны в Украине в новую фазу и рассказал ее детали.
Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.
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