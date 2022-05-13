Российские войска планируют наступление на нескольких направлениях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

Арестович назвал основные направления планируемого наступления:

Один вариант наступления - от Попасной (Луганская область), где "поднакопили российские войска силы", который пойдут или на запад, или на север.

Второй - в районе Авдеевки (западнее Донецка): "Сегодня было 3 штурма. Они там подсконцентрировались и хотят пробить".

Третий - на Запорожском направлении, куда прибыла танковая батальонно-тактическая группа.

Ранее мы писали, что Арестович анонсировал контрнаступление Украины, как только Киев получит тяжелое вооружение.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Резников объявил о переходе войны в Украине в новую фазу и рассказал ее детали.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.