Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может освободить свои территории, потому что сейчас "накопила силы и западное оружие, а также у нее больше на ногах не висят гири "Минска-2".

Об этом он сказал в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.

Однако вслед за своим допущением Арестович выразил сомнение в том, что Украине удастся накопить нужное количество оружия, потому что позиция Германии и Франции на переговорах его "напрягает".

Ранее в той же беседе с Фейгиным Арестович сказал, что любая попытка прорыва блокады мариупольского завода "Азовсталь" положит больше людей, чем Украина пытается спасти.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.