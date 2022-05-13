США считают жизненно важным контроль над оружием, которое они поставляют Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 12 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

А в апреле в США впервые заговорили, что у них мало способов отследить судьбу поставок противотанковых, зенитных и других вооружений, которые идут в Украину. Но администрация Байдена осознанно готова пойти на риск попадания оружия третьим странам ради увеличения боевой мощи Киева.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.