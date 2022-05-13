Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае продолжения войны в странах-поставщиках советского вооружения могут иссякнуть оружейные запасы.

Об этом министр сообщил в интервью изданию Die Welt.

"Если эта война продолжится, то последние запасы советского вооружения в странах, которые готовы отдать его нам, скоро будут израсходованы", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины призвал Запад ускориться с поставками вооружений и заявил о необходимости получения страной истребителей и систем противоракетной обороны.

Ранее "Страна" сообщал, что Великобритания по всему миру скупает старую советскую военную технику для передачи Украине.

Ранее мы писали, что Чехия обсуждает с Германией поставку современных танков Leopard, чтобы отдать Украине старые Т-72.

Также "Страна" сообщала, что США рассказали о просьбе к Зеленскому, чтобы западное оружие не попало "не в те руки".

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.