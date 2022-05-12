Чехия ведет переговоры с Германией о поставках немецких танков Leopard. Это позволит заменить танки Т-72, которые Прага может поставить Киеву.

Об этом сообщила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, пишет Reuters.

В частности, Чехия рассчитывает на некую среднюю модификацию танка между старшим Leopard-1 и новым Leopard-2.

Сообщается, что у Чехии есть 30 модернизированных танков T-72M4CZ, закрепленных за танковой частью, и еще несколько десятков на хранении, не прошедших модернизацию. Технику потенциально сможет получить Киев, если Чехия получит танки из Германии.

Также ранее стало известно, что Чехия займется ремонтом поврежденной украинской бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.