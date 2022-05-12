Германия задерживает передачу оружия Украине. Речь идет прежде всего о немецких зенитных самоходных установках Gepard.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

В конце апреля Минобороны Германии заявило о планах передать Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Welt пишет о том, что немецкое правительство не проинформировало Киев, что речь шла о том, что правительство Украины должно заказать Gepard у KMW. Об этом Welt сообщает со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах. Руководство Украины ориентировалось на то, что получит установки от германского правительства.

В Берлине утверждают, что с самого начала речь шла о том, что Киев закажет установки у производителя, а правительство Германии только дает разрешение компании осуществить такие поставки.

По состоянию на сегодняшний день, как пишет Welt, в Минобороны Германии "не знают, когда анонсированные "Гепарды" будут поставлены в Украину".

Ранее глава МИД Германии похвалила немцев за отсутствие поддержки поставок оружия Украине.

Немцы в ответ кинули в главу МИД яйцом и обвинили "Зеленых" в попытке втянуть страну в войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.