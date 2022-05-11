Европейский Союз продолжит вооружать Украину, но не хочет вступать в военные действия с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также, по его словам, ЕС будет добиваться экономического ослабления и изоляции России. Для этого нужно "исправить ошибку", связанную с отсутствием у ЕС терминалов для приема сжиженного газа, который может стать альтернативой для топлива из РФ, сообщил он.

Также Боррель считает, что ЕС не может взять на себя посредническую роль в российско-украинских переговорах. Лучшим посредником, по его словам, была бы ООН. Однако на вопрос о том, чем могут закончиться такие переговоры, он ответил: "Я не знаю. Это будет зависеть от того, насколько сильна каждая из сторон".

Напомним, вчера глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Украину анонсировала передачу современных танков и гаубиц украинским солдатам.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.