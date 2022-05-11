Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за поставки оружия Украине, продолжение войны и против переговоров с Россией.

Соответствующие заявления он сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeile.

Боррель заявил, что "не понимает людей, которые видят в поставках оружия продление войны".

"Я спрашиваю этих людей: не имеет значения, чем закончится эта война? Должны ли украинцы встать на колени, растерзанные русскими? Вы этого хотите?" - сказал Боррель.

Также Боррель заявил, что ЕС не собирается быть посредником в переговорах с Россией.

"Понимаете, войны заканчиваются переговорами. Но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас — поставить на эту позицию украинцев", - заявил глава евродипломатии.

То есть, фактически чиновник подтвердил свой предыдущий тезис, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". По его словам, нужно продолжать "ослабление экономики России и ее международную изоляцию".

Касаемо посреднической миссии Евросоюза, то, по мнению Борреля, "русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника". Также он исключает, что эту роль сыграет Китай, поскольку он склоняется на сторону РФ.

"Турция делает там очень хорошую работу. У нее хорошие отношения с обеими сторонами. Конечно, Организация Объединенных Наций была бы лучше", — сказал Боррель, перечисляя возможных посредников для урегулирования конфликта в Украине.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.