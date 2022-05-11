Власти США заявили, что на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским они подчеркивали важность того, "чтобы оружие Запада не попадало в Украине не в те руки".

Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в палате представителей США.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что кто понимается под "не теми руками" Остин не пояснил.

Вероятно, имеются в виду криминальные структуры и торговцы оружием, которые могут его продавать за границу.

Ранее стало известно, что Австрия продлила на полгода пограничный контроль с Венгрией и Словакией. Причиной этому министр внутренних дел Герхард Карнер в письме к ЕК назвал "перемещение беженцев из Украины и связанный с этим так называемый "потенциал вторичного риска".

Он завил, что "преступные и экстремистские организации в Украине собирают брошенное оружие всех видов и вывозят его за границу", поэтому "без внутреннего пограничного контроля существует серьезная угроза внутренней безопасности Австрии".

Как сообщалось, контролировать поставки американского оружия на фронт будет народный депутат из "Слуг народа".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.