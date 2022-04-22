Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что получил "мандат от Офиса президента", чтобы заняться контролем за поставками американской военной помощи на фронт.

Об этом нардеп "Слуг" написал в Facebook.

"После интервью американского отставного полковника о проблемах в поставках военной помощи США на фронт беру этот вопрос под свой контроль", - говорится в сообщении Чернева.

Народный депутат добавил, что порядок должен быть на фронте и в тылу.

Напомним, бывший командир сил специального назначения Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн заявил CNN, что "логистический процесс передачи американского оружия на фронт совершенно ненадежен".

Также в статье говорилось о том, что "чиновники США понимают, что существует возможность попадания части этого оружия на черный рынок".

Ранее мы писали, что США будут поставлять Украине тяжелое вооружение из-за подготовки к новому типу боев на юго-востоке.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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