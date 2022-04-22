Контролировать поставки американского оружия на фронт будет народный депутат из "Слуг народа"
Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что получил "мандат от Офиса президента", чтобы заняться контролем за поставками американской военной помощи на фронт.
Об этом нардеп "Слуг" написал в Facebook.
"После интервью американского отставного полковника о проблемах в поставках военной помощи США на фронт беру этот вопрос под свой контроль", - говорится в сообщении Чернева.
Народный депутат добавил, что порядок должен быть на фронте и в тылу.
Напомним, бывший командир сил специального назначения Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн заявил CNN, что "логистический процесс передачи американского оружия на фронт совершенно ненадежен".
Также в статье говорилось о том, что "чиновники США понимают, что существует возможность попадания части этого оружия на черный рынок".
Ранее мы писали, что США будут поставлять Украине тяжелое вооружение из-за подготовки к новому типу боев на юго-востоке.
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