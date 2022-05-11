Палата представителей США во вторник утвердила дополнительную помощь Украине на сумму более 40 миллиардов долларов. Из этих средств $11 млрд будут потрачены на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину.

Об этом сообщают американские СМИ.

"Этот законопроект защитит демократию, ограничит российскую агрессию и укрепит нашу собственную национальную безопасность, а также, что наиболее важно, поддержит Украину", — заявила представитель Демократической партии Роза ДеЛауро, возглавляющая комитет Палаты представителей по ассигнованиям, призывая поддержать пакет расходов.

Деньги, которые предусмотрены для новой помощи Украине, распределены следующим образом:

$11 млрд - на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину;

$6 млрд - на финансирование инициативы содействия безопасности Украины, что позволяет США не использовать запасы напрямую, а покупать оружие у подрядчиков;

$9 млрд - на пополнение военных запасов (в первую очередь - Stinger и Javelin) самих американцев вместо отправленного оборудования в Украину;

$900 млн - на жилье, психологическую помощь, обучение английскому языку беженцам;

$54 млн - на здравоохранение и медицинскую поддержку украинских беженцев.

Сообщается, что законопроект должен одобрить Сенат США. Затем он уйдет на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним, ранее президент США просил американский парламент срочно принять указанный закон, поскольку у Белого дома заканчиваются деньги на военные поставки Украине.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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