Конгресс США утвердил дополнительную помощь Украине на сумму более 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Палата представителей приняла законопроект 368 голосами. 57 выступили против, причем каждый такой голос исходил от республиканцев.

Теперь документ направляется в Сенат, который, как ожидается, будет действовать быстро.

Напомним, ранее президент США Джо Байден просил американский парламент срочно принять указанный закон, поскольку у Белого дома заканчиваются деньги на военные поставки Украине.

Также мы писали о том, что Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.