Конгресс США может выделить требуемые Байденом деньги на военную помощь Украине уже сегодня
Конгресс США может выделить требуемые американским президентом Джо Байденом деньги на помощь Украине уже сегодня.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Демократической партии США.
Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь.
Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиардов долларов. Источники агентства сообщили, что новое предложение включает дополнительные 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.
"Палата представителей может принять план, который превышает запрос президента Джо Байдена в прошлом месяце, уже во вторник, и лидеры Сената заявили, что они также готовы действовать быстро", - сообщает Reuters.
Отметим, что ранее президент США Джо Байден сообщил, что денег на поставки оружия Киеву осталось на 10 дней.
Напомним, вечером в понедельник, 9 мая, Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило вчера, 9 мая.
Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.
Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.