Конгресс США может выделить требуемые американским президентом Джо Байденом деньги на помощь Украине уже сегодня.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь.

Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиардов долларов. Источники агентства сообщили, что новое предложение включает дополнительные 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

"Палата представителей может принять план, который превышает запрос президента Джо Байдена в прошлом месяце, уже во вторник, и лидеры Сената заявили, что они также готовы действовать быстро", - сообщает Reuters.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден сообщил, что денег на поставки оружия Киеву осталось на 10 дней.

Напомним, вечером в понедельник, 9 мая, Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило вчера, 9 мая.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.