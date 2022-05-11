Австрия продлила пограничный контроль с Венгрией и Словенией еще на шесть месяцев из-за перемещения беженцев из Украины и связанным с этим так называемый "потенциалом вторичного риска". Действовать он будет до 11 ноября 2022 года.

Об этом говорится в письме министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера к Еврокомиссии, пишет Kurier.

Отметим, что пограничный контроль ввели в 2015 году в рамках борьбы с незаконной миграцией.

"Продление пограничного контроля возможно только в случае выявления новых потенциальных рисков. В то время как в прошлом основной причиной обычно называлась угроза терроризма, сегодняшнее оправдание можно резюмировать следующим образом: война в Украине, миграция, используемая преступниками, и оружие", - говорится в письме.

Также глава МВД указал, что "преступные и экстремистские организации в Украине собирают брошенное оружие всех видов и вывозят его за границу", поэтому "без внутреннего пограничного контроля существует серьезная угроза внутренней безопасности Австрии".

Кроме того, Австрия опасается, что война в Украине и связанная с ней миграция также могут быть использованы террористами, исламистами и джихадистами для проникновения в страну.

Вместе с тем, по данным издания, комиссия ЕС давно призывает к прекращению пограничного контроля, так как он "противоречит принципу свободы передвижения в Шенгенской зоне". Глава МВД Австрии призывает закрепить охрану границ в новом Шенгенском кодексе.

Ранее мы рассказывали, как украинские беженцы устраиваются в Австрии.

Вместе с тем, мы писали, что большинство австрийцев против принятия Украины в Евросоюз.