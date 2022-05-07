Большинство граждан Австрии выступают против вступления своей страны в НАТО и принятия Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IFDD, опубликованные Austria Presse-Agentur.

Так, 75% опрошенных выступили против вступления Австрии в НАТО. Эту идею поддержали только 14% опрошенных.

46% ответивших на вопросы относятся негативно к идее принятия Украины в Европейский Союз, а 38% поддерживают ее.

52% респондентов считают, что Австрию защищает ее нейтралитет, 40% придерживаются противоположной точки зрения.

83% опрошенных считают, что страны ЕС должны плотнее координировать политику в сфере безопасности и обороны, но в общем оборонной европейском союзе Австрию видеть не хотят.

Между тем согласно другому опросу, большинство опрошенных граждан Евросоюза не против вступления Украины в ЕС, "когда она будет готова". Больше всего нас поддерживают в Прибалтике и Польше.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в ЕС. Одни лидеры ЕС не хотят принимать нашу страну в свои ряды до окончания войны, другие - требуют реформ, третьи - в принципе против Украины в составе Евросоюза.