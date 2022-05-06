66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Против выступают 22%
Большинство опрошенных граждан Евросоюза не против вступления Украины в ЕС, "когда она будет готова". Больше всего нас поддерживают в Прибалтике и Польше.
Об этом свидетельствуют результаты официального опроса Еврокомиссии.
Полностью согласны на вступление Украины в ЕС 30% опрошенных, скорее согласны - еще 36%. То есть в целом "за" 66% жителей объединенной Европы.
Против совсем или частично - 22% европейцев.
Самый высокий процент тех, кто не хочет видеть Украину в ЕС, проживает:
- - в Люксембурге (38%)
- - в Греции (37%)
- - Венгрии (37%)
- - Австрии (36%)
- - на Кипре (34%)
- - в Словакии (34%)
- - во Франции (28%)
- - в Германии (26%)
Больше всего хотят видеть Украину в ЕС Прибалтика, Польша, Швеция, Финляндия, Португалия, Ирландия. Там процент поддержки превышает отметку в 70%.
Тем временем в Евросовете ждут "лучшего момента" для рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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