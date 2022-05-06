Большинство опрошенных граждан Евросоюза не против вступления Украины в ЕС, "когда она будет готова". Больше всего нас поддерживают в Прибалтике и Польше.

Об этом свидетельствуют результаты официального опроса Еврокомиссии.

Полностью согласны на вступление Украины в ЕС 30% опрошенных, скорее согласны - еще 36%. То есть в целом "за" 66% жителей объединенной Европы.

Против совсем или частично - 22% европейцев.

Самый высокий процент тех, кто не хочет видеть Украину в ЕС, проживает:

- в Люксембурге (38%)

- в Греции (37%)

- Венгрии (37%)

- Австрии (36%)

- на Кипре (34%)

- в Словакии (34%)

- во Франции (28%)

- в Германии (26%)

Больше всего хотят видеть Украину в ЕС Прибалтика, Польша, Швеция, Финляндия, Португалия, Ирландия. Там процент поддержки превышает отметку в 70%.

Тем временем в Евросовете ждут "лучшего момента" для рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.