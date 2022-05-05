Европарламент "широким большинством" депутатов принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдове статус кандидата в ЕС.

"ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе (согласно которому страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение) и на основании заслуг", - говорится в резолюции.

Также Европарламент поддержал интеграцию Молдовы "в единый рынок ЕС и расширению отраслевого сотрудничества" и призывал Еврокомиссию "как можно скорее завершить оценку заявки и предоставить стране полную помощь, пока идет работа над этим".

Отметим, в начале марта Европарламент также рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Также сообщалось, что Грузия и Молдова вслед за Украиной получили опросники для вступления в ЕС.

Тем временем, ситуация вокруг Приднестровья и Молдовы продолжает быть напряжённой. Посольства европейских стран призывают воздержаться от поездок в Приднестровье, и как можно скорее покинуть его территорию. Другие - призывают покинуть территорию самой Молдовы и ожидают обострения в скором будущем после недавних взрывов в Приднестровье.

Ранее мы подробно рассказывали, как жители Молдовы и Приднестровья относятся к слухам о войне.

Также сообщали, что Евросоюз предоставит Молдове дополнительное военное оборудование.