Страны Европейского Союза предоставят дополнительное военное оборудование Молдове.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter-аккаунте.

"Мы поможем Молдове укрепить свою устойчивость и справиться с последствиями распространения российской агрессии в Украине.

Предоставим дополнительную военную технику Молдове, кроме того, поможем противостоять дезинформации и кибератакам", - написал Мишель.

Напомним, ситуация вокруг Приднестровья и Молдовы продолжает быть напряжённой. Посольства европейских стран призывают воздержаться от поездок в Приднестровье, и как можно скорее покинуть его территорию. Другие - призывают покинуть территорию самой Молдовы и ожидают обострения в скором будущем после недавних взрывов в Приднестровье.

Ранее британская газета заявила, что РФ разработала план вторжения в Молдову и готовит нападение в ближайшее время.

Тем временем, власти Молдовы не видят риска вовлечения Приднестровья в войну в Украине.

Ранее мы подробно рассказывали, как жители Молдовы и Приднестровья относятся к слухам о войне.