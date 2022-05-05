За 10 лет среди украинцев выросло позитивное отношение к считавшимся противоречивыми фигурам украинской истории.

Об этом говорится в свежем опросе группы "Рейтинг", проведенном 27 апреля.

Так, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе, к которому в 2012 году положительно относились 44% граждан, а в 2022 - 76%. К Симону Петлюре в 2012 году положительно относились 26% украинцев, в 2022 - 49%, к Степану Бандере в 2012 - 22%, в 2022 - 74%.

По всем этим фигурам скачок позитивного отношения произошел после аннексии Крыма и войны на Донбассе в 2014 году. И затем после начала войны с Россией в 2022 году.

Поддержка признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость существенно выросла. Сегодня поддерживают такое утверждение 81% граждан, противоположного мнения придерживаются только 10%. Указано, что с 2010 года показатель поддержки вырос в четыре раза, с 2015 - вдвое.

Ранее мы писали, что 40% украинцев выступают против демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны, по данным опроса.

Также сообщалось, что 82% жителей планеты убеждены, что война в Украине угрожает всему миру.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.