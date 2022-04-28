Украинские военные начали тестировать австралийские броневики Bushmaster (всего их собираются передать 20 штук).

Об этом свидетельствует соответствующее видео.

Bushmaster – австралийский колесный полноприводный бронетранспортер. Создан для использования в пустынных районах, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня. Bushmaster защищен от пуль 7,62-мм, обломков гранат, и мин.

Стоит отметить, что руль бронемашины находится с правой стороны.

Ранее мы писали, что в Нидерландах собираются передать в Украину тяжелую военную технику для войны против России.

Также "Страна" сообщала, что Великобритания передаст Украине БТРы и разведывательные патрульные автомобили.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.