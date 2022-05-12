Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу началом ядерной войны из-за передачи оружия Украине и военных учений НАТО в Восточной Европе.

Об этом он написал в Telegram.

"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну", - написал Медведев.

Он констатирует, что "это будет катастрофическим для всех сценарием", поэтому замглавы Совбеза РФ призывает "думать о возможных последствиях своих действий".

При этом в ЦРУ не видят подготовки применения Россией ядерного оружия.

В НАТО также говорили, что у них нет данных о подготовке России к ядерному удару по Украине.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.