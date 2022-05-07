Директор ЦРУ Уильям Бернс, ранее заявивший, что новая фаза войны в Украине будет не менее опасной, сказал, что он не видит доказательств подготовки применения Россией тактического ядерного оружия.

Об этом Бернс сказал во время выступления в Вашингтоне на конференции, организованной Financial Times.

"Как разведывательное сообщество, мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", - заявил глава ЦРУ.

Бернс пояснил, что подготовку к такому удару можно проследить через спутник.

Тем не менее, директор военного ведомства считает, что не стоит легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия.

"Учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы, как разведывательная служба, очень сосредоточены на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России так высоки", - добавил Бернс.

Ранее мы писали, что в НАТО нет данных о подготовке России к ядерному удару по Украине.

Также "Страна" сообщала, что в МИД РФ заявили, что Россия не планирует применять ядерное оружие в Украине.

Кроме того, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал, что Россия не будет первой наносить ядерный удар. Он возможен только в качестве ответного.