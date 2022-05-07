В НАТО не имеют данных, которые бы указывали на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности. При этом в Альянсе делают все для того, чтобы минимизировать этот риск.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе и в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не заметила никаких изменений в ядерной стратегии России", - сказал Столтенберг.

На вопрос журналиста, следовательно, для русского ядерного оружия нет высшего уровня готовности, генсек НАТО ответил: "Нет, мы не имеем никаких указаний на это".

"Наша работа - минимизировать этот риск. НАТО - самый сильный Альянс в мире. И наш посыл понятен: после применения ядерного оружия со всех сторон будут только проигравшие", - добавил Столтенберг.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что применение ядерного оружия "не применимо к реализации задач", поставленных РФ в Украине.

Кроме того, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет первой наносить ядерный удар. Он возможен только в качестве ответного.

Тем временем война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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