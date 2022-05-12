Северная Корея готовит полигон для проведения нового ядерного испытания
КНДР готовит полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания.
Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"КНДР занимается реконструкцией своего ядерного полигона, готовясь к седьмому ядерному испытанию", - сказала Томас-Гринфилд.
В конце марта лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готовится к длительной конфронтации с американским империализмом и ее стратегические силы готовы остановить и сдержать любые военные действия Соединенных Штатов, а также рассказал об испытании нового мощного типа межконтинентальной баллистической ракеты.
Ранее "Страна" писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и рассказал, что в Северной Корее создается спутник для разведки. Его предназначение - собирать информацию о военных США в регионе.