КНДР готовит полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"КНДР занимается реконструкцией своего ядерного полигона, готовясь к седьмому ядерному испытанию", - сказала Томас-Гринфилд.

В конце марта лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готовится к длительной конфронтации с американским империализмом и ее стратегические силы готовы остановить и сдержать любые военные действия Соединенных Штатов, а также рассказал об испытании нового мощного типа межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее "Страна" писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и рассказал, что в Северной Корее создается спутник для разведки. Его предназначение - собирать информацию о военных США в регионе.