КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщили в службе безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны страны.

В заявлении также попросили местных моряков следить за актуальной информацией о происходящем и не приближаться к упавшим фрагментам в случае их обнаружения.

Отмечается, что, если указанная информация подтвердится, возможно, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий КНДР осуществила 4 мая.

Ранее мы писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и рассказал, что в Северной Корее создается спутник для разведки. Его предназначение - собирать информацию о военных США в регионе.

Кроме того, Северная Корея готовится провести первые ядерные испытания за последние 5 лет. Они могут пройти в период с мая по сентябрь 2022 года. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Вашингтона, новые спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери показывают, что Пхеньян готовится к своему первому ядерному испытанию с 2017 года. Отмечается, что подготовка к нему "идет полным ходом".

Также "Страна" сообщала, что МИД КНДР считает, что запуски ракет Пхеньяном вызывают восхищение всего мира.