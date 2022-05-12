Непредоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза станет убийством надежд украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Берлин.

Напомним, что двумя днями ранее глава МИД Украины сказал, что если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что "Европа пытается нас обмануть".

Мы писали, что Россия изменила позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Зампостпреда РФ при ООн Дмитрий Полянский заявил, что теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО - то есть против.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.