Президент Франции Эммануэль предлагает для европейских стран, не входящих в Евросоюз, создать эрзац-вариант - европейское политическое сообщество. По мнению Макрона, оно должно объединить людей на основе демократических ценностей.

"Европейский Союз не может быть единственным ответом, чтобы объединить нашу Европу в соответствии с ее географическим положением, на основе ее демократических ценностей. Чтобы политически структурировать наш континент, я хотел бы начать размышление о европейском политическом сообществе", – заявил Макрон, выступая в Страсбурге на День Европы, пишет Le Journal.

По мнению Макрона, это европейское политическое сообщество позволит нациям, европейским и демократическим, найти новую область сотрудничества с точки зрения политики, безопасности, энергетики, транспорта, свободного передвижения людей.

Напомним, что во время этого же выступления Макрон сказал, что путь Украины в Евросоюз может занять десятилетия.

Также мы рассказывали, что Украина сдала вторую часть заполненного опросника, необходимого для получения статуса кандидата в ЕС.