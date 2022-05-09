Украина заполнила вторую часть опросника для Евросоюза, который необходим для предоставления стране статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Зеркало недели".

"Опросник должен быть сегодня передан в Европейский Союз по официальным каналам", - сказала она.

В этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire). Ответы на вторую часть составляют около 4 тысяч страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее мы писали, что Украина заполнила опросник для ЕС и ждет позитивного решения по поводу о предоставления статуса кандидата на вступление уже летом.

Отметим, что между статусом кандидата и статусом члена ЕС могут пройти года и даже десятилетия - так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Большинство опрошенных граждан Евросоюза не против вступления Украины в ЕС, "когда она будет готова" - это почти 70%. Больше всего нас поддерживают в Прибалтике и Польше. Против выступают всего 22%, противников много в Австрии - там поддерживают вступление менее 40%, а не поддерживают 46%.