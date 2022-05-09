Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время сегодняшнего разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен продемонстрировал ей вторую часть опросника по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Глава Еврокомиссии по итогам разговора сообщила, что ЕК ждет от Украины вторую часть опросника по приему в ЕС. А решение по статусу кандидата будет принято в июне.

В середине апреля в ОП сообщали, что опросник полностью заполнен.

Ранее мы также писали, что большинство опрошенных граждан Евросоюза не против вступления Украины в ЕС, "когда она будет готова". Больше всего нас поддерживают в Прибалтике и Польше. Полностью согласны на вступление Украины в ЕС 30% опрошенных, скорее согласны - еще 36%. То есть в целом "за" 66% жителей объединенной Европы. Против совсем или частично - 22% европейцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.