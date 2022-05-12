Великобритания закупает оборонную технику советского и российского производства, чтобы предоставить ее в качестве помощи украинцам.

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, сообщает Wall Street Journal.

Поиски техники ведет большая часть сотрудников британского оборонного ведомства и военных атташе по всему миру. Аналогичные шаги, по словам Уоллеса, предпринимает и российская сторона.

"Иногда мы сталкивались с тем, что россияне ищут, между прочим, в некоторых странах, также ищут некоторые из своих запасов, потому что… запасы быстро заканчиваются", - сказал министр.

Уоллес уточнил, что 23 страны имеют запасы оборудования российского производства. Он сказал, что в Афганистане, вероятно, тоже имеются некоторые запасы советского снаряжения, но предположил, что даже россияне не осмелятся покупать там оружие.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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