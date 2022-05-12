Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

"Вы не должны выбрасывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. И имея специального генерального инспектора, мы сделали это в Афганистане - это не остановило все растраты - это, по крайней мере, заставляет воров дважды подумать перед тем, как украсть деньги", - сказал Пол.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

"Я присягаю Конституции США, а не какой-либо иностранной нации… Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США", - считает Пол.

Ранее Палата представителей довольно легко приняла законопроект 368 голосами - только 57 конгрессменов выступили против и все они оказались республиканцами.

В Палате представителей лидирующие позиции у демократов: 221 делегат представляет Демократическую партию, 208 - Республиканскую и шесть мест вакантны как минимум до промежуточных выборов в ноябре 2022 года.

Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении $40 млрд Украине затянется до следующей недели как минимум.

В Сенате нет привычного большинства у республиканцев: из сотни членов верхней палаты американского парламента ровно половина - соратники бывшего президента США Дональда Трампа, 48 из Демократической партии и двое оставшихся считаются независимыми, но входят в демократическую коалицию.

Ранее "Страна" сообщала, что из 40 миллиардов долларов сразу 11 миллиардов будут потрачены на покупку и отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину.