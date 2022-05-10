Президент Джо Байден обвинил пандемию коронавируса и войну России в Украине в тревожных экономических новостях. Говоря о росте цен в США и во всем мире, глава Белого дома коснулся темы заблокированных украинских портов.

Об этом он заявил 10 мая в речи, посвященной плану борьбы с инфляцией.

Как считает Байден, цены в мире упадут после того, как из Украины можно будет вывезти 20 миллионов тонн зерна, которые лежат в хранилищах.

Также Байден обвинил в росте цен в США президента РФ Владимира Путина.

"Вы должны понять: причина всех наших проблем сейчас – поднятие цен Путиным. Цены на топливо, цены на энергию – все из-за него", - сказал Байден.

"Страна" уже рассказывала о том, почему для Запада столь важна тема деблокады Одессы с моря и как ее будут добиваться.

Мы также приводили призыв ООН разблокировать порты Одесской области для доставки зерна по всему миру.

"Украинские зернохранилища переполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире маршируют к голодной смерти. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить", - заявили в ООН.