Любая попытка прорыва блокады мариупольского завода "Азовсталь" положит больше людей, чем Украина пытается спасти.

Так считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович, о чем он сказал российскому блогеру Марку Фейгину.

При этом Арестович добавил, что политико-дипломатический путь решения ситуации со спасением военных с "Азовстали" сейчас ищут. Он попросил не педалировать эту тему, чтобы не мешать "хрупкому процессу переговоров".

Ранее "Страна" сообщала, что Анкара предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.