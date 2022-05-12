Анкара предлагала России вывезти находящихся под круглосуточными обстрелами украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

По словам Джемилева, в конце апреля было получено видеообращение командира 36-го батальона Сергея Волынского, находящегося на меткомбинате "Азовсталь", адресованное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Этот текст сразу перевели на турецкий язык и отправили Эрдогану. Через его советника в тот же день он попал и к президенту, и к его заместителю.

На следующий день это обращение транслировалось по турецким телеканалам и было опубликовано в ведущих газетах Турции. Затем последовало подобное обращение от врача, которое также было опубликовано.

"Неделю назад, 4 мая, в Киев прилетел советник Эрдогана, его спикер Ибрагим Калин. И он говорил о том, что они делают для освобождения с Азовстали. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Калин ему сказал: "У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые будут привозить их (украинских военных - Ред.) из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть до окончания войны они не будут воевать", – рассказал Джемилев.

По его словам, в ответ на слова Калина Шойгу сказал, что Россия "согласна выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались".

Калин на это ответил: "Послушайте, ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались. Мы вам предлагаем, как турецкая сторона-посредник, обмен: ваших военнопленных, а их больше тысячи на "азовцев"".

Но результатов это не дало, рассказал Джемилев.

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