Украина ведет переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Об этом сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от ОП Татьяна Ломакина на брифинге.

По ее словам, в эвакуации нуждаются 500 человек.

"Сейчас ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых - около 500 человек, а также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы", - заявила она.

Как сообщалось, заблокированные на "Азовстали" защитники Мариуполя предпринимают попытки атак. А враг пытается перекрыть выходы из подземных тоннелей завода.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в госизмене начальнику смены завода "Азовсталь", которого обвинили в том, что он "сдал" противнику схему подземных тоннелей на предприятии, где держат оборону украинские военные.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде российских войск с 1 марта. Защитники Мариуполя укрываются в подземельях "Азовстали", откуда за последнюю неделю удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.

3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод и штурмовали "Азовсталь" с трех направлений.



Зеленский заявил, что "разблокирование Мариуполя больше невозможно", однако к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства. В Нацгвардии подтвердили, что хотят вывезти военных из "Азовстали" с помощью третьей страны.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.