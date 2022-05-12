Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по войне в Украине и отношениях с Западом.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, прямого столкновения РФ и НАТО хотят избежать все, в то же время Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается вмешаться в борьбу в Украине.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, он заявил, что сейчас "в переговорном процессе Украины и России сейчас похвастаться нечем" и добавил: "в свете обстрелов нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов"

По мнению представителя Кремля, Россия сделала все, чтобы не началась война в Украине.

"Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами не захотели разговаривать", - сказал Песков.

Также московское правительство считает, что расширение и приближение НАТО к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.

"Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно", — заявил Песков.

На вопрос о том, является ли вступление Финляндии в НАТО угрозой для России, Песков ответил: "Безусловно".

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в четверг, 12 мая, официально поддержали решение подать заявку на вступление в НАТО. Теперь решение должен одобрить парламент.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.