Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в четверг, 12 мая, официально поддержали решение подать заявку на вступление в НАТО. Теперь решение должен одобрить парламент.

Об этом они сказали в совместном заявлении, пишет издание Ilta-Sanomat.

"Сейчас, когда приближается время принятия решений, мы также излагаем свои общие позиции для сведения парламентских групп и партий. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для достижения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Далее решение должен одобрить парламент.

Сообщается, что фактическое предложение подать заявку на членство в НАТО будет сделано в воскресенье после того, как социально-демократическая партия Финляндии изложит свою позицию после заседания совета партии в субботу.

А в понедельник в парламенте планируются дебаты по этому вопросу.

По информации СМИ, более двух третей депутатов поддерживают вступление в НАТО.

Ранее сообщалось, что в Швеции решение о вступлении в НАТО примут 15 мая.

При этом президент Хорватии пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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