В Швеции заявили, что, в воскресенье, 15 мая, примут решение о вступлении в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает Reuters.

"Каким будет решение, сегодня еще не решено. Наше сообщение состоит в том, что 15 мая будет решение, по которому руководство партии займет позицию", - заявил секретарь правящей социал-демократической партии Тобиас Баудин.

Напомним, ранее в США заявили, что поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит.

Также сообщалось, что Финляндия примет решение о подаче заявки в НАТО 12 мая. В целом это решение будет приниматься в два этапа. Сначала президент объявит о своей благоприятной позиции по НАТО, а потом парламентские партии поддержат позицию президента.

Вместе с тем, западные СМИ пишут, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть расценено как "огромная провокация".

Кроме того, сообщалось, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях возможного вступления в НАТО. Кроме того, Медведев заявил, что РФ начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии в НАТО.