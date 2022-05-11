Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией.



Среди прочего, соглашение предполагает возможность обмена разведданными и проведения совместных учений.



Обе страны, с руководством которых сегодня встречается премьер-министр Британии Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО.

Джонсон объявил, что его страна в одностороннем порядке даёт гарантии безопасности Швеции и Финляндии до того момента, как они станут членами НАТО и на них распространится действие пятой статьи Североатлантического договора.

Напомним, Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе.

Ранее в МИД России заявили, что вхождение Финляндии в НАТО не укрепит безопасность страны и если страна решится на присоединение к альянсу, российские военные рассмотрят "все необходимые меры". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью российским СМИ.

Кроме того, в СМИ уже звучали заявления о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть расценено Россией как "огромная провокация".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.