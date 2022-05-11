Командующий Военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт заявил, что Североатлантический альянс не планирует долго отсутствовать в Черном море.

Соответствующее заявление он сделал после встречи в Варне с главой ВМС Болгарии Кирилом Михайловым, передает Болгарское национальное телевидение.

По словам Блаунта, НАТО пересматривает собственные планы каждый день в зависимости от ситуации. Также он добавил, что у альянса имеются корабли, подлодки и самолеты, "программа действий которых ежедневно адаптируется".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря", - сказал Блаунт.

Год назад министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море "частично превратилось в озеро НАТО".

"Страна" не раз сообщала о том, что корабли Североатлантического альянса заходят в Черное море и проводят там военные учения. Например, в декабре в Черное море зашел ракетный фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции FS Auvergne (D 654). Он стал уже 31-м кораблем нечерноморских стран НАТО, который зашел в акваторию моря с начала года.