Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе.

Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

В четверг на этой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Санна Марин должны впервые высказать свои позиции по вступлению Финляндии в НАТО.

В субботу должны объявить о своей позиции социал-демократы – партия Санны Марин – и с тех пор позиции всех ключевых политсил в парламенте будут известны.

Решение президента и правительства должно быть принято в воскресенье, 15 мая. После этого депутаты рассмотрят еще один доклад о перспективах членства, что не займет много времени.

В Швеции, насколько известно, решение планируют принять тоже 15 мая, однако спрогнозировать конкретную дату, когда могут быть поданы заявки обеих стран, сложно.

Ранее в МИД России заявили, что вхождение Финляндии в НАТО не укрепит безопасность страны и если страна решится на присоединение к альянсу, российские военные рассмотрят "все необходимые меры". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью российским СМИ.

Кроме того, в СМИ уже звучали заявления о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть расценено Россией как "огромная провокация".

Тем временем в Украине уже 76-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.