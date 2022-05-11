Пентагон не усматривает стремления России вступать в военное столкновение с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 11 мая, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Остин отметил, что теоретически возможное нападение России на кого бы то ни было из участников Североатлантического альянса кардинальным образом изменило бы нынешнее положение дел в геополитике.

"Если бы Россия решила атаковать какую-то страну, являющуюся членом НАТО, то это стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО, скорее всего, ответила бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция", - сказал Остин.

Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

При этом глава американского военного ведомства уточнил, что не наблюдает намерения России идти на вооруженную конфронтацию с НАТО.

"Однако, глядя на расчеты Путина, мой взгляд заключается в том, что Россия не желает сражаться с альянсом НАТО", - подчеркнул Остин.

Он заверил, что никто не хотел бы видеть вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

"У НАТО 1,9 млн военнослужащих. У НАТО самые современные средства в плане летательных аппаратов, кораблей, военной техники, используемой сухопутными войсками. Так что в такой бой лучше не ввязываться. Очень быстро произошла бы эскалация этого в конкуренцию иного рода, которую никто не хочет видеть", - отметил руководитель Минобороны США.

Тем временем недавно в МИД России заявили, что вхождение Финляндии в НАТО не укрепит безопасность страны и если страна решится на присоединение к альянсу, российские военные рассмотрят "все необходимые меры".

А в НАТО предупредили, что боевые корабли альянса могут вернуться в Черное море.