Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в понедельник, 16 мая. Ранее президент и премьер соседней Финляндии уже официально поддержали срочную подачу заявки на вступление в Альянс.

Об этом пишет местное издание The Local Se.

В пятницу, 13 мая, в шведском правительстве должны представить свою оценку по этому вопросу.

Затем 14-15 мая на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Берлине представители 30 стран-членов НАТО могут заявить о поддержке потенциальных заявок из Финляндии и Швеции.

Также в воскресенье, 15 мая, социал-демократы проведут заседание правящей партии, где скорее всего поддержат вступление в НАТО.

И уже в понедельник, 16 мая, состоится встреча президента Финляндии Саули Ниинистё с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, где, вероятно, две страны совместно заявят о своем намерении вступить в НАТО на неделе.

А в парламенте Швеции также в понедельник пройдут дебаты по вступлению в НАТО.

При этом против вступления в НАТО выступают Левая партия и Партия зеленых.

Ранее Британия и Швеция подписали взаимные гарантии о безопасности.

Однако президент Хорватии пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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