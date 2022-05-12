Вице-премьер Ирина Верещук попросила политиков и общественных деятелей не мешать переговорам об эвакуации с "Азовстали" и обмене тяжелораненых украинских бойцов на пленных россиян.

Об этом чиновница написала в Telegram.

"Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ. Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат", - сообщила Верещук.

Напомним, в "Азове" заявили, что 600 бойцов имеют тяжелые ранения, а приказ держать оборону никто не отменял.

Также "Страна" сообщала, что Украина хочет вывезти военных из "Азовстали" с помощью третьей страны.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.