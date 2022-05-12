Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что на "Азовстали" находится 600 тяжелораненых украинских военных.

Также он вновь дал понять, что власти не сделали все возможное для спасения бойцов.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация", - сказал Паламар.

По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова".

Как сообщалось, заблокированные на "Азовстали" защитники Мариуполя предпринимают попытки атак. А враг пытается перекрыть выходы из подземных тоннелей завода.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в госизмене начальнику смены завода "Азовсталь", которого обвинили в том, что он "сдал" противнику схему подземных тоннелей на предприятии, где держат оборону украинские военные.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде российских войск с 1 марта. Защитники Мариуполя укрываются в подземельях "Азовстали", откуда за последнюю неделю удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.

3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод и штурмовали "Азовсталь" с трех направлений.



Зеленский заявил, что "разблокирование Мариуполя больше невозможно", однако к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства. В Нацгвардии подтвердили, что хотят вывезти военных из "Азовстали" с помощью третьей страны.

Тем временем жены бойцов "Азова" встретились с Папой Римским и попросили спасти их мужей.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.